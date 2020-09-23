سعد سمير: تمنيت استمرار كارتيرون مع الأهلي والزمالك أكبر من أي مدرب

قال سعد سمير مدافع النادي الأهلي إنه كان يتمنى استمرار باتريس كارتيرون مع الفريق لفترة أطول لأن ظروف القائمة لم تك مثلما أصبحت عليه بعد رحيله، كما شدد على أن الزمالك أكبر من أي مدرب والأندية الكبيرة هي ما تضيف للمدربين وليس العكس. وذلك في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر".

ورد سمير على سؤال عن المدرب الذي كان يتمنى بقاؤه فترة أطول مع الأهلي، بين مارتن لاسارتي ومارتن يول وباتريس كارتيرون، ضحك سعد أولا ثم قال: "كارتيرون، كان من الممكن أن يستمر فترة أطول مع النادي الأهلي".

وواصل "كل مدرب درب في فترة بظروفها الخاصة، كارتيرون تواجد في فترة لم تكن القائمة مثلما أصبحت بعد رحيله، الظروف والحال كانا سيختلفان".

وأردف "كارتيرون لديه ميزة، يتعامل مع اللاعب على الجانب النفي بشكل جيد، الزمالك أكبر من أي مدرب، الأندية الكبيرة هي ما تضيف للمدرب، وليس المدرب هو من يضيف للنادي".

كارتيرون قاد الأهلي في الفترة من يونيو 2018 وحتى نوفمبر 2018 ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكنه خسر من الترجي، وقاد الزمالك في الفترة من ديسمبر 2019 حتى سبتمبر 2020 ورحل بالشرط الجزائي ليتولى تدريب التعاون السعودي بعد ذلك.

وتحدث سعد سمير عن زميله وليد أزارو قائلا: "وليد أزارو لاعب مهم وكبير ولديه مميزات عديدة وأتمنى أن يكون موجود معنا، من الشخصيات المحترمة".

وعند سؤاله عن فرحة الفوز بالدوري قال: "الأهلي أصبح يفوز بالدوري كثيرا فحينما يكون هناك احتفالية نعم نفرح، لكن استمرارية الفوز بالدوري تجعل الأمر مثل هذا الشعور الحالي".

وكان الأهلي قد حقق لقب الدوري للعام الخامس على التوالي والـ42 في تاريخه.

ورد سعد على سؤال: فريق لا يمكن أن ينتقل لصفوفه ما بين بيراميدز والزمالك أو أن يلعب للأهلي فقط، قائلا: "الزمالك نادي كبير وبيراميدز كذلك، لكنني جددت لـ3 سنوات مع الأهلي وأتمنى أن أختم حياتي في الأهلي، وأتشرف بذلك".

وواصل "أحمد الله على وجودي في الأهلي كل يوم وحتى الآن وأتمنى أن أختم حياتي هناك وهو شرف لنا جميعا، لذا سأختار، لن ألعب لغير النادي الأهلي".

وعن سبب توقيعه على بياض للأهلي: "لأنني أحد أبناء الأهلي ولأنني أرغب في الاحتراف هناك، ولو سأختار واحدة فقط ستكون ابن النادي بالطبع".

وتحدث عن أغنية "ابن النادي" قائلا: "الأغنية جميلة والإعلان وقتها كان جيدا والناس بالكامل كانت سعيدة به، وكان لائقا وقتها، كان إعلانا جميلا في ذلك الوقت".

ورد على سؤال من خسر الأهلي أكثر برحيله، حسام عاشور أو أحمد فتحي أو رمضان صبحي: "الثلاثة لاعبين كبار ومهمين كنا نتمنى وجودهم فنيا، لكن في النهاية أنت لاعب في النادي وتلتزم بقرارات الإدارة ولا نعقب عليها".

وعن لاعب يتمنى ضمه من الزمالك للأهلي بين طارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفى محمد: "لاعبون كبار بالطبع، لدينا لاعبين جيدين في تلك المراكز، فلا يوجد أحد".

وقال عن مهاجم أرهقته مواجهته بين باسم مرسي وأشرف بنشرقي وطه ياسين الخنيسي: "أي مهاجم متعب، لا يوجد واحد، سأختار طه ياسين الخنيسي".

واختتم بالرد عن سؤال من لو لم يرحل أي من هؤلاء لكان الأهم في الأهلي حاليا بين أحمد حجازي ومحمود تريزيجيه وعبد الله السعيد، وصرح سعد "ممكن تريزيجيه بالمستوى الحالي كان سيفرق كثيرا معنا".