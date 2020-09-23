اكتساح ألماني لجائزة أفضل مدرب في أوروبا

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 12:51

كتب : FilGoal

أفضل مدرب في أوروبا

اكتسح المدربون الألمان ترشيحات جائزة أفضل مدرب في أوروبا، حيث ضمت القائمة القصيرة 3 مدربين من بلد المانشافت.

هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ المتوج بدوري الأبطال، يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الفائز بالدوري بعد 30 عاما من الغياب، ويوليان ناجلزمان قائد رحلة لايبزيج إلى نصف نهائي دوري الأبطال، يتنافسون على جائزة المدرب الأفضل في أوروبا.

بقية القائمة ضمت توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان في المركز الرابع، وجيان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا في المركز الخامس، وبعدهما خولين لوبيتيجي – رودي جارسيا – زين الدين زيدان – بيب جوارديولا – أنطونيو كونتي.

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وسيتم تسليم الجائزة يوم الأول من أكتوبر المقبل، خلال قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتم اختيار القائمة القصيرة بواسطة لجنة تحكيم ضمت 80 مدربا للفرق المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بجانب 55 صحفيا من 55 دولة عضو في يويفا.

أفضل مدرب في أوروبا
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