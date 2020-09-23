دي بروين وليفاندوفسكي ونوير يتنافسون على جائزة الأفضل في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن ترشح كل من البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ، وحارس مرمى البافاري الألماني مانويل نوير، لجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وسيتم تسليم الجائزة يوم الأول من أكتوبر المقبل، خلال قرعة دوري أبطال أوروبا.

وتعد تلك المرة الأولى، منذ عام 2011، التي يغيب فيها الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن الثلاثي المرشح للفوز بالجائزة، حيث شهدت كل النسخ وجود أحدهما أو كليهما في المرشحين الثلاثة.

وكذلك، لم يسبق لأي لاعب من مانشستر سيتي الفوز بالجائزة، وحصد فقط فرانك ريبيري الجائزة من قبل بقميص بايرن ميونيخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وتم اختيار القائمة القصيرة بواسطة لجنة تحكيم ضمت 80 مدربا للفرق المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بجانب 55 صحفيا من 55 دولة عضو في يويفا.

الفائز بالجائزة هذه النسخة، سيخلف الهولندي فيرجيل فان دايك المتوج بها في العام الماضي.

وتمت بقية القائمة كل من ليونيل ميسي ونيمار في المركز الرابع، وتوماس مولر في المركز السادس، وكيليان مبابي في المركز السابع، وتياجو ألكانتارا ثامنا، وجوشوا كيميتش تاسعا، وكريستيانو رونالدو عاشرا.