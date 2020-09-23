رسميا – ولفرهامبتون يعلن ضم سيميدو.. البرتغالي العاشر في الفريق

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

نيلسون سيميدو

أعلن نادي ولفرهامبتون رسميا ضم نيلسون سيميدو مدافع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف 2023 مع خيار التمديد حتى صيف 2025.

وقال نادي برشلونة في بيانه إنه باع لاعبه بقمية 30 مليون يورو بجانب 10 ملايين كإضافات.

وصرح جيف شي المدير التنفيذي لنادي ولفرهامبتون قائلا: "بالنسبة للطاقم الفني والإداري واللاعبين والنادي نحن جميعا نبذل جهدا كبيرا لكي نتطور باستمرار".

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وتابع "لا تأتي الفرصة كثيرا للتوقيع مع لاعب من طراز عالمي من نادي كبير، صفقة ضم سيميدو تظهر أننا لن نتوقف أبدا عن التطور ومازلنا جوعى لتحقيق المزيد ومتواضعين".

سيميدو (26 عاما) هو البرتغالي العاشر في صفوف الفريق، بعد روي باتريسيو ورودريك ميراندا وروبن فيناجري وروبن نيفيز وجواو موتينيو وفيتينا ودانييل بودينس وبيدرو نيتو وفابيو سيلفا.

ولفرهامبتون ضم إلى صفوفه هذا الصيف 5 صفقات غير سيميدو، فابيو سيلفا وكي جانا هوفر ومارسال وماتيا ساركيتش وفيتينا.

سيميدو (26 عاما) ظهير أيمن دولي برتغالي حضر إلى برشلونة في صيف 2017 قادما من بنفيكا 35 مليون يورو.

وخاض سيميدو إجمالا 124 مباراة مع برشلونة، سجّل خلالها هدفين اثنين، وصنع 11 هدفا.

ويمتلك سيميدو 14 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، آخرها في أكتوبر 2019.

ويبحث ولفرهامبتون عن ظهير أيمن بعد أن باع لاعبه الأيرلندي مات دوهيرتي إلى توتنام هوتسبير.

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