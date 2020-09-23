بعد شائعات إصابة أوديجارد بكورونا.. ريال مدريد يؤكد سلبية فحوصات الجميع

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 11:03

كتب : FilGoal

بنزيمة - مودريتش - كاربخال - كاسيميرو - ريال مدريد - فياريال

أكد ريال مدريد سلبية نتائج فحوصات فيروس كورونا لكل لاعبيه وأطقم النادي.

ليل الثلاثاء خرجت تقارير تقول إن مارتن أوديجارد لاعب الملكي أصيب بفيروس كورونا.

وأصدر ريال مدريد بيانا صباح الأربعاء لينفي ذلك.

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وأفاد النادي في بيانه: "يؤكد نادي ريال مدريد أنه بعد اختبارات فيروس كورونا الأخيرة التي أجريت على فريقنا لكرة القدم والطاقم التدريبي، جاءت جميع النتائج سلبية".

وتألق اللاعب النرويجي الشاب في الموسم الذي قضاه مع ريال سوسيداد على سبيل الإعارة ليقرر زيدان الدين زيدان مدرب الميرينيجي إعادته.

وشارك أوديجارد كبديل في مباراة ريال مدريد الأولى هذا الموسم، ضد ريال سوسيداد يوم الأحد.

وكان المسؤولون في ريال سوسيداد يتوقعون استمرار أوديجارد معهم في الموسم الجديد، نظرا لأنه كان على وشك دخول السنة الثانية من عقد إعارة لمدة عامين، إلا أن ريال مدريد كان لديه خيار استعادته بعد الموسم الأول.

جريدة "ماركا" أشارت إلى أن عودة أوديجارد تعني رحيل بعض لاعبي خط الوسط الحاليين في تشكيلة زيدان، وهو ما قد يحدث مع لوكا مودريتش وإيسكو اللذين يريدان البقاء في ريال مدريد، لكن قلة دقائق اللعب أو الدور المختلف في الفريق قد يجبرهما على البحث في مكان آخر.

وشارك صاحب الـ21 عاما في الموسم الماضي مع ريال سوسيداد في 36 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 9.

مارتن أوديجارد ريال مدريد
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