مواعيد مباريات الأربعاء 23 سبتمبر.. نادي مصر يواجه الأهلي وليستر ضد أرسنال في الكأس

يستضيف نادي مصر نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز في الثامنة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس 1" بتعليق بلال علام.

ويواجه ليستر سيتي ضيفه أرسنال ضمن منافسات الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية في الثامنة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق حفيظ دراجي.

وتقام مباراة تشيلسي أمام ضيفه بارنسلي في الدور الثالث من كأس الرابطة في نفس الموعد في الثامنة و45 دقيقة وتذاع على قناة "بي إن سبورتس 2" بتعليق جواد بدة.

وفي دوري أبطال آسيا يواجه الأهلي السعودي مضيفه استقلال طهران في الخامسة مساء ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات على قناة "بي إن سبورتس 7" كما يواجه الهلال السهودي ضيفه شباب الأهلي دبي في الثامنة مساء على نفس القناة.

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