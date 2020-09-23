محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 01:06

كتب : FilGoal

محمود علاء يحتفل بهدفه مع الزمالك ضد طنطا

كشف محمود علاء مدافع الزمالك أن طريقة احتفاله بعد هدفه في شباك طنطا لا يتعدى الدعابة مع زميله فرجاني ساسي.

وكتب علاء عبر حسابه على تويتر: "الموضوع لا يتعدى الدعابة مع فرجاني ساسي على طريقة التنفيذ".

وتابع "لا أقصد الإهانة أو الاستفزاز لحارس طنطا إطلاقا وتحدثنا سويا بعد تسديدها".

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وأتم تصريحاته "وايضا تحدثنا هاتفيا بعد المباراة، فله مني كل الاحترام".

وكان محمود علاء قد أضاع ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول من مباراة الزمالك وطنطا.

قبل أن يعود علاء ويسجل هدفين في فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أحدهما من ركلة جزاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني ليبتعد عن بيراميدز بفارق 4 نقاط، قبل مواجهة بيراميدز لفريق الإسماعيلي غدا الخميس.

الزمالك محمود علاء
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