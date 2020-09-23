محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا

كشف محمود علاء مدافع الزمالك أن طريقة احتفاله بعد هدفه في شباك طنطا لا يتعدى الدعابة مع زميله فرجاني ساسي.

وكتب علاء عبر حسابه على تويتر: "الموضوع لا يتعدى الدعابة مع فرجاني ساسي على طريقة التنفيذ".

وتابع "لا أقصد الإهانة أو الاستفزاز لحارس طنطا إطلاقا وتحدثنا سويا بعد تسديدها".

وأتم تصريحاته "وايضا تحدثنا هاتفيا بعد المباراة، فله مني كل الاحترام".

وكان محمود علاء قد أضاع ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول من مباراة الزمالك وطنطا.

قبل أن يعود علاء ويسجل هدفين في فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أحدهما من ركلة جزاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني ليبتعد عن بيراميدز بفارق 4 نقاط، قبل مواجهة بيراميدز لفريق الإسماعيلي غدا الخميس.