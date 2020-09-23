وكيله: ليس لدينا مانع بخروج جيرالدو معارا.. ورفض الدخول في صفقات تبادلية

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 01:04

كتب : FilGoal

جيرالدو - الأهلي - الإسماعيلي

كشف هشام بن صالح وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي موقف اللاعب من سوق الانتقالات المقبلة.

وقال وكيل الجناح الأنجولي: "حتى الآن لا يوجد جديد في مستقبل اللاعب مع الأهلي وبعد نهاية الموسم لكل حادث حديث".

وتابع عبر أون تايم سبورتس 1 "هو لاعب محترف ويحترم قرارات المدير الفني، جيرالدو عقب عودة النشاط الرياضي بدأ في المشاركة بشكل أكبر مع الأهلي، وهو لاعب ذو قيمة في المنتخب الأنجولي وقدّم أداءً طيبا في بريميرو دي أوجستو".

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وعن فرص رحيله عن الأهلي واصل "يشعر بالراحة في الأهلي وعقده ممتد لـ 3 سنوات، ليس لدينا مانع على خروج جيرالدو معارا لأي دوري خليجي لمدة موسم".

وأكمل "جيرالدو رفض الدخول في صفقات تبادلية داخل أو خارج الدوري المصري، جيرالدو لم يلتق عائلته منذ فترة طويلة بسبب فيروس كورونا وقد يكون هذا سببا في تأثر مستواه".

وأتم "إذا كان هناك عرض جيد للاعب سيكون رحيله بموافقة اللاعب والإدارة والمدير الفني ريني فايلر".

الجناح البالغ 28 عاما خاض الموسم الجاري 19 مباراة سجل هدفا وصنع آخر.

جيرالدو الأهلي في الدوري
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