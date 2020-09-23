سكاي: توتنام يبدأ مفاوضات ضم شكرينيار

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

شكرينيار

يتواصل نادي توتنام الإنجليزي مع إنتر الإيطالي من أجل ضم المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار.

وحسب شبكة "سكاي إيطاليا" فأن إنتر يسعى لبيع لاعبه مقابل 60 مليون يورو، لكن المفاوضات ما زالت في مراحل مبكرة.

وخرج السلوفاكي البالغ 25 عاما من حسابات أنطونيو كونتي في الفترة الأخيرة من الموسم المنصرم.

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المدافع الدولي خاض الموسم الماضي 42 مباراة في جميع المسابقات صنع خلالها هدفين.

إجمالا بقميص النيراتزوي خاض 128 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه في 2017 قادما من سامبدوريا في صفقة تكلفت 34 مليون يورو.

ويريد إنتر وفقا للتقرير 60 مليون يورو لبيع اللاعب، ولن تكون هناك صفقة تبادلية بانضمام تانجي ندومبيلي لصفوف النيراتزوري في المقابل.

ويسعى إنتر لبيع مدافعه من أجل الحصول على الأموال التي تمكنه من ضم الصربي نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا.

وسيكون هناك صراعا بين ميلان وغريمه التقليدي إنتر على مدافع البنفسجي.

إنتر توتنام
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