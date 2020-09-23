محمود بسيوني حكما للقاء نادي مصر والأهلي

أعلنت لجنة الحكام إسناد لقاء نادي مصر والأهلي إلى الحكم محمود بسيوني.

ويواجه الأهلي منافسه نادي مصراليوم الأربعاء في استاد الكلية الحربية في الجولة 29 من الدوري المصري.

وسيتولى محمد عبد القادر ومصطفى حسن مهمة الحكم المساعد، فيما يتولى حسين إسماعيل مهمة الحكم الرابع.

وسيكون وائل فرحان هو النوط بمهمة حكم الفيديو ويعاونه أحمد عبد الله.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الذي توج به رسميا بـ73 نقطة.

فيما يأتي نادي مصر في المركز الـ17 وقبل الأخير بـ20 نقطة بعدما خاض 27 لقاء فقط.