كأس الرابطة الإنجليزية – مانشستر يونايتد يتفوق بثلاثية على ليوتن

تأهل مانشستر يونايتد للدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية متفوقا على ليوتن تاون بثلاثية دون مقابل.

كما ودع وست بروميتش ألبيون في غياب أحمد حجازي المصاب أمام بيرنتفورد بركلات الترجيح، وفاز وست هام على هال سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

مانشستر يونايتد خارج ميدانه تفوق أولا في ختام الشوط الأول عن طريق خوان ماتا في الدقيقة 44 من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني ساهم البديلين ماركوس راشفورد وماسون جرينوود في تسجيل هدفي الشياطين الحمر في الدقيقتين 88 والثانية من الوقت بدلا من الضائع.

هدفان جاءا بعد 10 دقائق من نزولهما المباراة على أرضية الميدان.

المباراة شهدت المشاركة الأولى لدين هندرسون في عرين الشياطين الحمر، بالإضافة للظهور الأساسي الأول لصفقة الفريق الصيفية دوني فان بيك.