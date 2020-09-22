وكيله: لا عروض رسمية لـ إيهاب جلال.. لكن قد يفكر حال تلقيه من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 23:58

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مدرب المصري

قال تامر النحاس وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفني السابق لمصر المقاصة إنه يريد الحصول على راحة بعد رحيله عن النادي الفيومي.

وتحدث عبر قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء قائلا: "لا يوجد أي عرض رسمي لإيهاب جلال حاليا ويريد الحصول على راحة".

قبل أن يستدرك "لكن لو رحل ريني فايلر على سبيل المثال وطلبه الأهلي سيذهب، لو لم يجلب الزمالك مدربا وطلبه سيذهب، والأمر ذاته ينطبق على بيراميدز".

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وأتم "لكن إيهاب جلال كما قلت يريد الحصول على راحة لالتقاط الأنفاس ومن ثم يصبح جاهزا للموسم الجديد".

وكشف تامر النحاس عن محاولة المصري إعادة إيهاب جلال في وقت سابق لتدريب الفريق لكنه كان طلب التفاوض منهم مع إدارة مصر المقاصة.

وأعلن المقاصة رحيل إيهاب جلال بعد تأخر مستحقاته المالية وتقدمه باستقالة من منصبه.

إيهاب جلال في الدوري الأهلي الزمالك بيراميدز
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