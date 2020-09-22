مؤتمر طارق يحيى: غيرت اتفاقي مع بنشرقي بسبب ما رأيته.. واعتذار

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 23:19

كتب : FilGoal

طارق يحيى - مدحت عبد الهادي - الزمالك - أسوان

بدأ طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك مؤتمره الصحفي باعتذار لجماهير ناديه ومجلس إدارته.

وفاز الزمالك على طنطا بثلاثة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في الجولة 29 من الدوري.

وقال طارق يحيى عقب المباراة: "أعتذر لجمهور الزمالك ومجلس الإدارة عن الهزيمة ضد أسوان، كنا نعاني من غيابات عديدة من بينهم فرجاني ساسي وحازم إمام وشيكابالا وكابونجو كاسونجو".

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وتابع "اليوم ظهرنا بشكل مختلف رغم حزني من الهدف الذي سكن مرمانا، لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك".

وأضاف "الفريق مُجهد للغاية وأبلغت الإدارة بضرورة إراحة اللاعبين قبل لقاء الرجاء لفترة لا تقل عن 10 أيام"

وواصل "أسير في خطين، الحفاظ على المركز الثاني في الدوري والإعداد لدوري أبطال إفريقيا".

وكشف طارق يحيى عن تغييره لاتفاقه مع أشرف بنشرقي بشأن عدد الدقائق التي سيلعبها في المباراة.

وأوضح "كنت متفق مع بنشرقي على اللعب لنصف ساعة فقط لكن بعد رؤيتي أن المباراة صعبة ومغلقة قررت إشراكه مبكرا".

وأردف "هناك عمل ظهر اليوم، لست من قام به الجزء الأكبر كان لكارتيرون والجهاز الفني السابق ولكنني أحاول التركيز على العامل النفسي".

وعن مصيره قال: "أنا من القلائل الذين لا ينظرون لمصلحته الشخصية بل أهتم بمصلحة الزمالك فقط وهذا الجمهور يعرفه جيدا، لا أشغل بالي بتدريبي ليوم أو أسبوع بل مصلحة الزمالك".

أما عن حديثه مع محمود علاء عقب إهداره لركلة جزاء في الشوط الأول قال: "قلت له ما يحدث طبيعي وطالبته بعدم اليأس أو الاستسلام".

وانتقل طارق يحيى للحديث عبر قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "في لقاء أسوان فوجئت بأن الحكم المساعد أبلغ الحكم محمود معروف 3 مرات بضرورة حصول اللاعب رقم 5 على إنذار ثان، ولكن ذلك لم يحدث".

ورفع الزمالك رصيده إلى 58 نقطة يحتل بهم المركز الثاني علمان بأنه سيخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم بعد انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول من الدوري.

الزمالك طنطا في الدوري طارق يحيى
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