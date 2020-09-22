رسميا - موراتا يعود إلى يوفنتوس
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 23:13
كتب : FilGoal
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عودة الإسباني ألفارو موراتا لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم.
ألفارو موراتا
النادي : أتليتكو مدريد
انضمام الإسباني البالغ 27 عاما يأتي مقابل 10 مليون يورو على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 45 مليون يورو.
ويمتلك يوفنتوس إمكانية تمديد الإعارة لموسم آخر مقابل 10 مليون يورو مع ضم اللاعب في موسم 2021-2022 مقابل 35 مليون يورو.
وهو ما يعني أن انتقال المهاجم سيكلف خزائن يوفنتوس 55 مليون يورو.
✍ OFFICIAL | @AlvaroMorata has returned home! ⚪⚫
#MoreMorata #LiveAhead pic.twitter.com/2h28s9s4SG— JuventusFC (@juventusfcen) September 22, 2020
واتجه يوفنتوس إلى التعاقد مع موراتا بعد فشله في استقدام لويس سواريز مهاجم برشلونة لعدم حصوله على جواز سفر إيطالي في الوقت المناسب.
موراتا (27 عاما) لعب سابقا في صفوف يوفنتوس لمدة موسمين بين 2014 و2016.
وسجّل موراتا 27 هدفا في 93 مباراة خاضها بقميص يوفنتوس، كما صنع 18 هدفا، وتوج معه بالثنائية المحلية لموسمين متتاليين.
وكان موراتا قد انتقل إلى أتليتكو مدريد قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة، ثم بشكل نهائي مقابل 56 مليون يورو.
وسجّل موراتا 22 هدفا في 61 مباراة مع الروخيبلانكوس على مدار موسم ونصف.