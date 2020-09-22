رسميا - موراتا يعود إلى يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عودة الإسباني ألفارو موراتا لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ألفارو موراتا النادي : أتليتكو مدريد يوفنتوس

انضمام الإسباني البالغ 27 عاما يأتي مقابل 10 مليون يورو على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 45 مليون يورو.

ويمتلك يوفنتوس إمكانية تمديد الإعارة لموسم آخر مقابل 10 مليون يورو مع ضم اللاعب في موسم 2021-2022 مقابل 35 مليون يورو.

وهو ما يعني أن انتقال المهاجم سيكلف خزائن يوفنتوس 55 مليون يورو.

واتجه يوفنتوس إلى التعاقد مع موراتا بعد فشله في استقدام لويس سواريز مهاجم برشلونة لعدم حصوله على جواز سفر إيطالي في الوقت المناسب.

موراتا (27 عاما) لعب سابقا في صفوف يوفنتوس لمدة موسمين بين 2014 و2016.

وسجّل موراتا 27 هدفا في 93 مباراة خاضها بقميص يوفنتوس، كما صنع 18 هدفا، وتوج معه بالثنائية المحلية لموسمين متتاليين.

وكان موراتا قد انتقل إلى أتليتكو مدريد قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة، ثم بشكل نهائي مقابل 56 مليون يورو.

وسجّل موراتا 22 هدفا في 61 مباراة مع الروخيبلانكوس على مدار موسم ونصف.