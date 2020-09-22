مؤتمر رضا عبد العال: كنت سأفوز على الزمالك لو استمر كارتيرون.. ولن أتحدث عن التحكيم

قال رضا عبد العال المدير الفني لطنطا إنه كان سيحقق الفوز على الزمالك لو كان باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق مستمر في منصبه.

وخسر من طنطا من الزمالك اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 29 من الدوري.

وتحدث رضا عبد العال في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "لو كارتيرون متواجد في الزمالك لكنت حققت الفوز".

وأضاف "لقد خسر مع فريقه التعاون بسداسية ولن يستمر هناك كثيرا، لاعبو الزمالك هم من كانوا يقومون بكل شيء".

وعن المباراة قال: "أشكر الفريق بغض النظر عن النتيجة وكان لدي الكثير من الغيابات وكنت سأعتمد على طريقة لعب أخرى وبعد 25 دقيقة وجدت المجهود البدني للفريق انخفض بقوة بسبب عدم عمل أي استشفاء".

وتابع "أعذر كل اللاعبين وأحاول معالجة كل شيء نفسيا، بعد التوقف جراء فيروس كورونا كنا أكثر من ظُلم بعد تعرض 15 لاعبا للإصابة به".

وأضاف رضا عبد العال "هناك 4 لاعبين ظهرت إيجابية عيناتهم واليوم كنت نتيجة المسحة ظهرت سلبية ولو كانوا غابوا كنت سألعب بدلا منهم".

وعن قرارات الحكم قال: "لن أتحدث عن ذلك لأنني لو تحدثت سأتعرض للإيقاف".

وبسؤاله هل يخاطر باسمه بسبب تدريبه لطنطا في ظل صعوبة هروبه من البقاء رد ساخرا "هل كنت أدرب منتخب مصر؟".

وأتم "سترون طنطا بشكل مختلف عندما يعود كل اللاعبين لفريقي ولا توجد مخاطرة أو أي شيء".

وتحدث رضا عبد العال في وقت لاحق عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن لقطة الهدف الثالث للزمالك الذي سجله الفريق الأبيض سريعا من ركلة حرة مستغلا انشغال لاعبو طنطا قائلا: "لو كان طنطا هو من سجل الهدف لكان تم إلغائه".

وتجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب.