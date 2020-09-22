رسميا - سيميدو يعلن رحيله عن برشلونة.. "شكرا لمنحي فرصة ارتداء هذا القميص"

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 22:49

كتب : FilGoal

نيلسون سيميدو - برشلونة

أعلن نيلسو سيميدو ظهير برشلونة رحيله عن الفريق بشكل رسمي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

نيلسون سيميدو

النادي : برشلونة

برشلونة

وكانت التقارير قد كشفت عن إتمام اتفاقه بالانتقال إلى وولفرهامبتون بعد التوصل لاتفاق مع برشلونة.

وقال سيميدو: "شكرا جزيلا لبرشلونة على منحي فرصة عيش حلم ارتداء هذا القميص واللعب في كامب نو".

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وتابع "أيضا التعلم والاستمتاع بأفضل ما في العالم".

وأضاف "شكرا لجعلي أنمو وأتطور كلاعب وشخص، كانت ثلاث سنوات رائعة لن أنساها أبدا".

وأتم "أشكر زملائي والموظفين والمشجعين وكل الأشخاص الذين ساعدوني منذ وصولي، أتمنى لكم التوفيق، تحيا برشلونة".

وكشفت شبكة سكاي عن انتقال سيميدو إلى وولفرهامبتون مقابل 35 مليون يورو بالإضافة للمتغيرات.

سيميدو (26 عاما) ظهير أيمن دولي برتغالي حضر إلى برشلونة في صيف 2017 قادما من بنفيكا 35 مليون يورو.

وخاض سيميدو إجمالا 124 مباراة مع برشلونة، سجّل خلالها هدفين اثنين، وصنع 11 هدفا.

ويمتلك سيميدو 14 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، آخرها في أكتوبر 2019.

ويبحث ولفرهامبتون عن ظهير أيمن بعد أن باع لاعبه الأيرلندي مات دوهيرتي إلى توتنام هوتسبير.

برشلونة سيميدو وولفرهامبتون
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