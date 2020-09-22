في مباراة ركلات الجزاء "الأربع".. محمود علاء يقود الزمالك لإسقاط طنطا

في لقاء مثير تحكيميا نجح الزمالك في عبوره وفاز على طنطا بثلاثة أهداف لهدف في استاد القاهرة في الجولة 29 من الدوري.

وشهدت المباراة الظهور الأول لرضا عبد العال المدير الفني لطنطا في مباراة ضد أحد قطبي الكرة المصرية في ثاني لقاءاته كمدرب للفريق.

ورفع الزمالك رصيده إلى 58 نقطة يحتل بهم المركز الثاني علمان بأنه سيخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم بعد انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول من الدوري.

فيما تجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب وتصبح مهمته في البقاء في الدوري صعبة للغاية

افتتح محمود علاء أهداف المباراة برأسية في الدقيقة 47.

وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وقلص طنطا النتيجة عن طريق محمود مسعود في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني سجل إمام عاشور هدفا ثالثا للزمالك قتل به اللقاء.

وشهدت المباراة إهدار محمود علاء لركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول.

كما شهدت المباراة إثارة تحكيمية بعد احتساب أربع ركلات جزاء، تم الإقرار بصحة اثنتين بالفعل وتم إلغاء مثلهما.

الركلتان اللتان لم يتم احتسابهما، الأولى لم يتم احتساب أي شيء وثانية تم تغييرها لركلة حرة خارج منطقة الجزاء.

شوط جدلي وتألق محمد أشرف

بدأت المباراة بضغط من قبل الزمالك وحصل الفريق على ركلة حرة انتهت بعد عدة تمريرات بتسديدة من محمود علاء إلى خارج الملعب.

وحصل طنطا على ركلة حرة كذلك لم يستفد منها لتذهب الكرة إلى خارج الملعب.

وأرسل أحمد سيد "زيزو" عرضية من الناحية اليمنى مرت دون متابعة من أي من لاعبي الزمالك.

ورد طنطا بعرضية مماثلة لكن لم تجد أي متابع من الضيوف ليسددها.

وشهدت المباراة اعتراض من لاعبي الزمالك بداعي لمس الكرة ليد مدافع طنطا فيما لم يحتسب الحكم أحمد العدوي أي شيء.

وجاء التهديد الأول من الزمالك برأسية أوباما لكن محمد أشرف حارس طنطا تصدى لها.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 42 بعد لمس الكرة ليد مدافع طنطا لكن بعد عودته للفيديو ومشاهدة الإعادة ألغى القرار واحتسب 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

وأطلق إسلام جابر تسديدة قوية تصدى لها محمد أشرف، قبل أن يجري طنطا تبديله الأولى بإشراك محمد ماجد "أونوش" بدلا من أحمد سالم صافي.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع حصل الزمالك على ركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد مدافع طنطا سليمان عبد ربه، وأكد الفيديو قرار الحكم بعد مشاهدته للإعادة.

وسدد محمود علاء الكرة على يمين حارس طنطا الذي تألق وتصدى لها.

محمود علاء يجلب الفوز

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الزمالك أولى تبديلاته بمشاركة أشرف بنشرقي بدلا من كابونجو كاسونجو.

وأجرى طنطا تبديلين بمشاركة أحمد الشناوي ومحمد العشري بدلا من حسام غالي وهشام شعبان.

وحصل الزمالك على ركلة ركنية من الناحيةة اليمنى أرسلها زيزو وحولها محمود علاء برأسية قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول في اللقاء.

واخترق أحمد فهمي منطقة جزاء الزمالك في هجمة لطنطا لكنه فقد السيطرة على الكرة.

وأطلق أونوش تسديدة قوية تصدى لها محمد أبو جبل وارتطمت الكرة بالقائم ولكن حارس الزمالك أمسك بها في النهاية.

وفي الدقيقة 69 احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك ثانية بعد عرقلة محمود حمدي "الونش".

وسدد محمود علاء الكرة تلك المرة بنجاح على يمين الحارس محمد أشرف.

وفي الدقيقة 75 أجرى الزمالك تبديلين بمشاركة أسامة فيصل وكريم بامبو وخروج كل من مصطفى محمد وأوباما.

وعقب ثلاث دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة للزمالك بعد عرقلة زيزو قبل أن يقرر حكام الفيديو احتساب مخالفة لأن العرقلة حدثت من خارج منطقة الجزاء.

وسدد زيزو الركلة الحرة لكن محمد أشرف تصدى لها بسهولة.

وأجرى طنطا تبديلا جديدا بمشاركة محمود فرج "كابونجا" بدلا من هشام شعبان.

وفي الدقيقة 90 قلص طنطا النتيجة بتسجيله الهدف الأول من ركلة ركنية بعد رأسية من محمود مسعود.

واحتسب الحكم ست دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع.

وأجرى الزمالك تبديلا جديدا بمشاركة إمام عاشور بدلا من إسلام جابر.

وحصل الزمالك على ركلة حرة لعبها سريعا واستغل إمام عاشور الأمر وانفرد بمرمى طنطا وسدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لفريقه ونهاية اللقاء بفوزه بثلاثة أهداف لهدف.