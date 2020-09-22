اسكواش - الشوربجي ونور الطيب بطلا مانشستر المفتوحة في أولى بطولات ما بعد الكورونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 21:40

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي - لقب بطولة مانشستر اسكواش

توج الثنائي محمد الشوربجي ونور الطيب بلقب بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش.

وتعد بطولة مانشستر أولى بطولات ما بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوقف نشاط الاسكواش حول العالم لمدة ستة أشهر منذ منتصف مارس وحتى منتصف سبتمبر.

ونجحت نور الطيب في التتويج على حساب الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وخسرت نور الشوط الأول بنتيجة 3-11 قبل أن تفوز بثلاثة أشواط متتالية 11-8 و11-7 و11-3.

أما محمد الشوربجي فحصد اللقب بالفوز على زميله كريم عبد الجواد بنفس النتيجة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحول الشوربجي خسارته للشوط الأول 9-11 إلى فوز بثلاثة أشواط متتالية 11-8 و11-7 و13-11 في مباارة استغرقت 71 دقيقة.

وتستضيف مصر بطولة السلسلة الختامية للموسم لأفضل 8 لاعبين على مستوى الرجال والسيدات في الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بتنظيم وادي دجلة.

اسكواش مانشستر محمد الشوربجي نور الطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
في مباراة ركلات الجزاء "الأربعة".. محمود علاء يقود الزمالك لإسقاط طنطا 28 دقيقة | الدوري المصري
إصابة ديفيد مويس وثنائي وست هام بـ فيروس كورونا 30 دقيقة | أوروبا
اسكواش - الشوربجي ونور الطيب بطلا مانشستر المفتوحة في أولى بطولات ما بعد الكورونا 59 دقيقة | مصر
بيريسيتش: حظيت بعام رائع في بايرن.. وجاهز لتقديم أشياء رائعة مع إنتر ساعة | أوروبا
بيلد: مارتينيز سيعود إلى بلباو ساعة | أوروبا
رسميا – المقاصة يعلن استقالة إيهاب جلال 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر يونايتد – دي بيك أساسي.. وظهور هندرسون لأول مرة 2 ساعة | أوروبا
سبورت إيطاليا: الإداري المتسبب في خسارة روما سينتقل للعمل في فيرونا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة 4 مرتضى منصور يوجه 9 رسائل عن آل الشيخ وكارتيرون ورئيس التعاون
قد ينال إعجابك