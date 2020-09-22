اسكواش - الشوربجي ونور الطيب بطلا مانشستر المفتوحة في أولى بطولات ما بعد الكورونا

توج الثنائي محمد الشوربجي ونور الطيب بلقب بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش.

وتعد بطولة مانشستر أولى بطولات ما بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوقف نشاط الاسكواش حول العالم لمدة ستة أشهر منذ منتصف مارس وحتى منتصف سبتمبر.

ونجحت نور الطيب في التتويج على حساب الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وخسرت نور الشوط الأول بنتيجة 3-11 قبل أن تفوز بثلاثة أشواط متتالية 11-8 و11-7 و11-3.

أما محمد الشوربجي فحصد اللقب بالفوز على زميله كريم عبد الجواد بنفس النتيجة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحول الشوربجي خسارته للشوط الأول 9-11 إلى فوز بثلاثة أشواط متتالية 11-8 و11-7 و13-11 في مباارة استغرقت 71 دقيقة.

وتستضيف مصر بطولة السلسلة الختامية للموسم لأفضل 8 لاعبين على مستوى الرجال والسيدات في الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بتنظيم وادي دجلة.