بيريسيتش: حظيت بعام رائع في بايرن.. وجاهز لتقديم أشياء رائعة مع إنتر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 21:05

كتب : FilGoal

بيريسيتش - إنتر

يصر إيفان بيريسيتش لاعب إنتر على أنه مستعد لتقديم أشياء رائعة مع فريقه هذا الموسم بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونيخ.

إيفان بيريسيتش

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

ورحل بيريسيتش الموسم الماضي إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، لكن الفريق الألماني لم يفعل خيار الشراء.

وقال بيريسيتش في تصريحات لإنتر تي في: "حظيت بعام رائع وفزت بثلاثة ألقاب مع فريق عظيم".

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وأضاف "لم يكن الأمر سهلا في البداية، واجهت بعض المشاكل مع المدرب الأول، وتضررت بإصابة في كاحلي في فبراير".

وتابع "بالرغم من كل ذلك، خرجنا من موقف صعب وفزنا بكل شئ".

وشدد بيريسيتش "كانت سنة إيجابية، الآن عدت وأنا سعيد لا يزال أمامي عامين في عقدي مع إنتر وأرى أننا سنقوم بأشياء رائعة معا، وأنا جاهز لذلك".

وواصل بيريسيتش "أعلم أن المدرب يجب العمل بجد، نحن على الطريق الصحيح ورأيت الكثير من الجوع في غرفة الملابس، الجميع متحمس".

وأتم تصريحاته "أتوقع عاما إيجابيا وشاهدت تقريبا جميع مباريات الفريق الموسم الماضي، من المؤسف عدم حصد أي لقب".

واحتل إنتر المركز الثاني في الدوري الإيطالي ووصافة الدوري الأوروبي وودع كأس إيطاليا من نصف النهائي.

إنتر إيفان بيريسيتش
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