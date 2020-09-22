بيلد: مارتينيز سيعود إلى بلباو

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 20:40

كتب : FilGoal

خافي مارتينيز - بايرن ميونيخ

سيكون الإسباني خافي مارتينيز ثاني الراحلين عن صفوف بايرن ميونيخ الصيف الحالي بعد مواطنه تياجو ألكانتارا.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فأن لاعب الوسط الإسباني سيعود مرة أخرى للانضمام لصفوف أتليتك بلباو الإسباني والذي لعب له بين 2006 و2012.

وغاب اللاعب البالغ 32 عاما عن حفل بايرن ميونيخ السنوي.

أخبار متعلقة
ماركا: بعد 8 سنوات من رحيله.. بلباو يحاول استعادة خافي مارتينيز خافي مارتينيز: بايرن مستعد لتحدي دوري الأبطال خافي مارتينيز يغيب عن بايرن ميونيخ أمام سيلتك‎ تقرير - إصابة خافي مارتينيز تزيد من مشاكل بايرن ميونيخ الدفاعية

سيكون الإسباني خافي مارتينيز ثاني الراحلين عن صفوف بايرن ميونيخ الصيف الحالي بعد مواطنه تياجو ألكانتارا.

وأضاف التقرير أن اللاعب لن يتواجد في قائمة البافاري لمواجهة إشبيلية في السوبر الأوروبي.

مارتينيز انضم لصفوف البافاري مقابل 40 مليون يورو وسيعود إلى بلباو مقابل 10 مليون يورو.

وخاض الإسباني 238 مباراة خلال 8 سنوات مع بايرن ميونيخ محققا لقب الدوري الألماني 8 مرات وكأس ألمانيا 5 مرات والسوبر الألماني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

لكن دوره صار هامشيا في الموسم الماضي الذي شهد تتويج بايرن بالثلاثية تحت قيادة هانز فليك، إذ لم يشارك سوى في 24، ولم يظهر في آخر 3 مباريات حاسمة من مغامرة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة وليون وباريس سان جيرمان.

بايرن ميونيخ خافي مارتينيز أتليتك بلباو
نرشح لكم
أخر الأخبار
اسكواش - الشوربجي ونور الطيب بطلا مانشستر المفتوحة في أولى بطولات ما بعد الكورونا 2 دقيقة | مصر
بيريسيتش: حظيت بعام رائع في بايرن.. وجاهز لتقديم أشياء رائعة مع إنتر 37 دقيقة | أوروبا
بيلد: مارتينيز سيعود إلى بلباو ساعة | أوروبا
رسميا – المقاصة يعلن استقالة إيهاب جلال ساعة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر يونايتد – دي بيك أساسي.. وظهور هندرسون لأول مرة ساعة | أوروبا
سبورت إيطاليا: الإداري المتسبب في خسارة روما سينتقل للعمل في فيرونا ساعة | أوروبا
مصدر من المقاصة يعلن عبر في الجول قبول استقالة إيهاب جلال ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - الأهلي يحصد لقب كأس مصر للسيدات ويجمع الثنائية ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة 4 مرتضى منصور يوجه 9 رسائل عن آل الشيخ وكارتيرون ورئيس التعاون
قد ينال إعجابك