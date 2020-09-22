بيلد: مارتينيز سيعود إلى بلباو

سيكون الإسباني خافي مارتينيز ثاني الراحلين عن صفوف بايرن ميونيخ الصيف الحالي بعد مواطنه تياجو ألكانتارا.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فأن لاعب الوسط الإسباني سيعود مرة أخرى للانضمام لصفوف أتليتك بلباو الإسباني والذي لعب له بين 2006 و2012.

وغاب اللاعب البالغ 32 عاما عن حفل بايرن ميونيخ السنوي.

سيكون الإسباني خافي مارتينيز ثاني الراحلين عن صفوف بايرن ميونيخ الصيف الحالي بعد مواطنه تياجو ألكانتارا.

وأضاف التقرير أن اللاعب لن يتواجد في قائمة البافاري لمواجهة إشبيلية في السوبر الأوروبي.

مارتينيز انضم لصفوف البافاري مقابل 40 مليون يورو وسيعود إلى بلباو مقابل 10 مليون يورو.

وخاض الإسباني 238 مباراة خلال 8 سنوات مع بايرن ميونيخ محققا لقب الدوري الألماني 8 مرات وكأس ألمانيا 5 مرات والسوبر الألماني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

لكن دوره صار هامشيا في الموسم الماضي الذي شهد تتويج بايرن بالثلاثية تحت قيادة هانز فليك، إذ لم يشارك سوى في 24، ولم يظهر في آخر 3 مباريات حاسمة من مغامرة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة وليون وباريس سان جيرمان.