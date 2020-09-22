رسميا – المقاصة يعلن استقالة إيهاب جلال

أعلن مصر المقاصة رسميا اليوم الثلاثاء استقالة المدير الفني للفريق إيهاب جلال من منصبه.

وذكر المقاصة في بيانه أن "تقدم المدرب باعتذار رسمي لمجلس الادارة يؤكد عدم استكمال مهمته مع فريق المقاصة بسبب تأخر مستحقاته المالية".

وأكمل "قرر مجلس المقاصة قبول قبول الاعتذار وتوجيه الشكر للمدرب علي مجهوداته مع الفريق في الفترة الاخيرة مع التأكيد علي صرف مستحقاته المتأخرة خلال الفترة القادمة".

وأضاف بيان المقاصة "وقرر مجلس المقاصة تكليف كابتن علي عاشور مدرب الشباب بالمقاصة ليتولي مهمة المدير الفني الجديد لفريق المقاصة خلال الفترة القادمة خاصة ان الفريق لديه مباراة مهمة يوم الجمعة المقبل أمام المقاولون العرب بالدوري، علي أن يتولي جمال عمر وأحمد حسام مهمة الجهاز المعاون لعلي عاشور، خاصة بعد اعتذار حمد ابراهيم ومصطفي كمال معاوني ايهاب جلال".

وأتم المقاصة بيانه موجها الشكر لإيهاب جلال وقدرته على إعادة الفريق للمسار الصحيح وتحقيق الكثير من النتائج الإيجابية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة خلال الموسم الجاري التي يرحل فيها مدرب للمقاصة بعد أحمد حسام "ميدو" وإيمانويل أمونيكي وإيهاب جلال.

ويحتل المقاصة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة ويبتعد بـ10 نقاط عن مراكز الهبوط.

وقاد إيهاب جلال الفريق في 11 مباراة فاز في سبعة وتعادل مرتين وهُزم في مثلهما.