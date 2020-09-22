تشكيل مانشستر يونايتد – دي بيك أساسي.. وظهور هندرسون لأول مرة

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، تشكيل الفريق لمواجهة لوتون تاون في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويشارك الحارس دين هندرسون لأول مرة بقميص الشياطين الحمر، بعدما قضى الموسم المنصرم معارا لصفوف شيفيلد يونايتد.

كما يظهر الهولندي فان دي بيك أساسيا بعدما سجل في شباك كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي كبديل في مباراته الأولى مع الفريق.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر للقاء كالآتي:

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: آرون وان بيساكا – ليون بايلي – هاري ماجواير – براندون ويليماز

الوسط: فريد – نيمانيا ماتشيتش – خوان مانويل ماتا – دوني فان دي بيك -جيسي لينجارد

الهجوم: أوديون إيجالو

🚨 Here's how we line up to face Luton in our #CarabaoCup third-round encounter 📋#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 22, 2020

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، جرانت وديوجو دالوت ومينجي وبرونو فيرنانديش ودانييل جيمس وماسون جرينوود وماركوس راشفورد