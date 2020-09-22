سبورت إيطاليا: الإداري المتسبب في خسارة روما سينتقل للعمل في فيرونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 20:07

كتب : FilGoal

روما

اتخذت مباراة روما وهيلاس فيرونا منحنيا غريبا بعدما أقر الاتحاد الإيطالي بفوز الأخير 3-0 بسبب خطأ إداري لفريق العاصمة.

الإداري باناتيلو لونجو في روما والذي تسبب في الخطأ الذي كلف النادي النقاط الثلاثة سينتقل إلى العمل في هيلاس فيرونا.

وتقدم باناتوليو بالأمس باستقالته لإدارة روما متحملا مسؤولية الخطأ الذي كلف النادي الـ نقاط.

أخبار متعلقة
خصم 3 نقاط من روما بسبب خطأ إداري مدرب روما يبرر عدم إشراك دجيكو: أردت حمايته هل اقترب دجيكو من يوفنتوس؟ تقرير: وكيل ميليك يصل روما لإتمام الصفقة رسميا - باير ليفركوزن يضم "الأنيق" باتريك شيك من روما

المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وبسبب إشراك الغيني أمادو دياورا في المباراة كلاعب تحت السن رغم أنه أتم عامه الـ 23 في يوليو الماضي، احتسب الاتحاد الإيطالي فوز فيرونا 3-0 اعتباريا.

وبحسب شبكة "سبورت إيطاليا" فأن لونجو الذي تسبب في المشكلة للجيالوروسي سيشغل منصبا في نادي هيلاس فيرونا الذي استفاد من خطأه الإداري.

وكان روما قد استئناف ضد قرار الاتحاد لأن الخطأ لم يؤثر على نتيجة اللقاء.

خاصة أن النادي يمتلك 4 مقاعد شاغرة في قائمته يستطيع التواجد بها.

وعُين لونجو في منصب المدير الإداري للنادي في صيف 2019.

هيلاس فيرونا روما الدوري الإيطالي في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا 2 ساعة | مصر
وكيله: ليس لدينا مانع بخروج جيرالدو معارا.. ورفض الدخول في صفقات تبادلية 2 ساعة | الدوري المصري
مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 2 ساعة | الدوري المصري
سكاي: توتنام يبدأ مفاوضات ضم شكرينيار 2 ساعة | أوروبا
محمود بسيوني حكما للقاء نادي مصر والأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
كأس الرابطة الإنجليزية – مانشستر يونايتد يتفوق بثلاثية على ليوتن 3 ساعة | أوروبا
في الجول يكشف - كواليس اجتماع اللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك الذي "تم الاستقرار عليه" 3 ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: ليس الوقت المناسب للحديث عن رحيل عواد.. وموقف أري بابل 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة 4 مرتضى منصور يوجه 9 رسائل عن آل الشيخ وكارتيرون ورئيس التعاون
قد ينال إعجابك