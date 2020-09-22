سبورت إيطاليا: الإداري المتسبب في خسارة روما سينتقل للعمل في فيرونا

اتخذت مباراة روما وهيلاس فيرونا منحنيا غريبا بعدما أقر الاتحاد الإيطالي بفوز الأخير 3-0 بسبب خطأ إداري لفريق العاصمة.

الإداري باناتيلو لونجو في روما والذي تسبب في الخطأ الذي كلف النادي النقاط الثلاثة سينتقل إلى العمل في هيلاس فيرونا.

وتقدم باناتوليو بالأمس باستقالته لإدارة روما متحملا مسؤولية الخطأ الذي كلف النادي الـ نقاط.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وبسبب إشراك الغيني أمادو دياورا في المباراة كلاعب تحت السن رغم أنه أتم عامه الـ 23 في يوليو الماضي، احتسب الاتحاد الإيطالي فوز فيرونا 3-0 اعتباريا.

وبحسب شبكة "سبورت إيطاليا" فأن لونجو الذي تسبب في المشكلة للجيالوروسي سيشغل منصبا في نادي هيلاس فيرونا الذي استفاد من خطأه الإداري.

وكان روما قد استئناف ضد قرار الاتحاد لأن الخطأ لم يؤثر على نتيجة اللقاء.

خاصة أن النادي يمتلك 4 مقاعد شاغرة في قائمته يستطيع التواجد بها.

وعُين لونجو في منصب المدير الإداري للنادي في صيف 2019.