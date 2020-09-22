كرة طائرة - الأهلي يحصد لقب كأس مصر للسيدات ويجمع الثنائية

توجت سيدات الأهلي للكرة الطائرة بلقب كأس مصر بعد الفوز على فريق الصيد في النهائي.

وتغلب الأهلي على الصيد بثلاثة أشواط دون مقابل (25-18، 25-20، 25-13).

وجمعت سيدات الأهلي الثنائية المحلية هذا الموسم بعد الفوز بالدوري وكأس مصر.

وحققت سيدات الزمالك المركز الثالث بعد الفوز على الجزيرة بثلاثة أشواط دون رد.

وكان الأهلي قد حقق بطولة الدوري الأسبوع الماضي بالعلامة الكاملة دون خسارة أي مباراة.

وبذلك يختتم موسم سيدات الكرة الطائرة في مصر، على أن يختتم موسم الرجال غدا الأربعاء بمواجهة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر.