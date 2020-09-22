كالتشيو ميركاتو: وكيل ميليك يجتمع مع توتنام الأربعاء

يلتقي وكيل أركاديوس ميليك لاعب نابولي مع ممثلي نادي توتنام غدا الأربعاء في لندن لمناقشة إمكانية انتقال اللاعب.

أركاديوز ميليك النادي : نابولي نابولي

وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن ميليك كان قريبا من الانتقال إلى روما.

وأشار التقرير إلى أن روما قدّم عرضه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 18 مليون يورو بجانب ما يقرب من 7 ملايين يورو من المكافآت.

وأوضح التقرير أن الصفقة انهارت بسبب استغراق ميليك وقتا طويلا لتحديد تفاصيل خروجه من نابولي.

ويستعد توتنام لتقديم عرضه إلى وكيل ميليك غدا الأربعاء لمناقشة إمكانية ضم اللاعب.

ويزعم تقرير صحيفة كالتشيو ميركاتو أن توتنام لو وصل عرضه إلى 19 مليون يورو ستتم الصفقة بشكل رسمي.

وارتبط اسم ميليك بالانضمام إلى توتنام أكثر من مرة بسبب شكوى جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق من عدم وفرة المهاجمين سوى هاري كين.