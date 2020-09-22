رئيس أسوان لـ في الجول: لدينا عرض رسمي وحيد لأحد لاعبينا.. ولكن

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 19:27

كتب : أحمد شاكر

الزمالك - أسوان - مناوشات

كشف أحمد سليمان رئيس نادي أسوان عن وجود عرض رسمي وحيد من إنبي لضم لاعب الفريق فادي فريد.

وقال رئيس أسوان لـFilGoal.com: "لا ألتفت لعروض اللاعبين في الوقت الحالي ولا أريد تشتيت اللاعبين في ظل تركيزنا على البقاء في الدوري".

وأكمل "قلت لوكلاء اللاعبين إنني لن أتحدث إلا مع وجود عروض رسمية وبعد الموسم وضمان البقاء في الدوري".

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وتابع "إنبي هو النادي الوحيد الذي قدم عرضا رسميا لنا لضم فادي فريد".

وعن مسار الفريق قال: "أحمد كشري أكمل عمل مجدي عبد العاطي الذي شكرناه على مجهوده معنا".

وأتم "الفارق تحقق مع كشري الآن ولم نعبر بر الأمان ونريد تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة لضمان البقاء".

ويحتل أسوان المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بعد خوض 28 لقاء.

ويبتعد أسوان عن مراكز الهبوط بسبع نقاط.

أسوان في الدوري
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