في الدرجة الثانية - سيراميكا يحافظ على صدارة القاهرة.. وكراسي موسيقية في بحري

أقيمت اليوم 12 مباراة في مجموعتي القاهرة وبحري ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من الدوري المصري للدرجة الثانية.

مجموعة القاهرة

حقق سيراميكا الفوز على كوكاكولا بهدف دون رد، سجل لسيراميكا أحمد غنيم هدف اللقاء الوحيد ليرتفع رصيد سيراميكا إلى 35 نقطة في صدارة المجموعة.

وفاز بتروجت علي الترسانة بهدف البديل محمود شيكا ليرتفع رصيد بتروجت إلى 32 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني.

وتوقف رصيد الداخلية عند 31 نقطة في المركز الثالث بعد الخسارة على ملعبه أمام منتخب السويس بنتيجة 2-1، وأهدر الداخلية ركلة في الدقائق الأخيرة من اللقاء، فارتفع رصيد منتخب السويس إلى 28 نقطة.

فيما فاز القناة على الزرقا بنتيجة 2-1 وظل سادسا برصيد 25 نقطة وحقق النصر الفوز على المريخ بهدف دون مقابل، وظل النصر رابعا برصيد 28 نقطة.

وتعادل جمهورية شبين مع النجوم بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد الجمهورية إلى 23 نقطة سابعا وارتفع رصيد النجوم إلى 22 نقطة في المركز الثامن.

وتتبقى 4 جولات على نهاية الموسم ليصبح الصراع على أشده بداية من النجوم صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة وحتى سيراميكا المتصدر برصيد 31 نقطة.

مجموعة بحري

حقق غزل المحلة الفوز على الرجاء في ملعب مطروح ورفع رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة بالتساوي مع فاركو وتوقف رصيد الرجاء عند 26 نقطة.

في قمة الجولة، فاركو المتصدر بفارق الأهداف حقق الفوز خارج ملعبه على المنصورة بهدفين دون رد، وتوقف رصيد المنصورة عند 30 نقطة في المركز الرابع، وأدار المباراة تحكيميا إبراهيم نور الدين.

وحقق دكرنس الفوز خارج ملعبه على ألعاب دمنهور بهدفين دون رد سجلهم حميده علي فارتفع رصيد دكرنس إلى 29 نقطة وتوقف رصيد دمنهور عند 33 نقطة وتراجع من صدارة الدوري إلى المركز الثالث.

وسحق الأولمبي ضيفه بيلا بنتيجة 4-1 ،تقدم بيلا أولا ثم سجل كريسبو هدفين للأولمبي ومروان شاهين وهادي أنور ليرتفع رصيد الاولمبي إلى 22 نقطة.

وحقق بلدية المحلة الفوز على ملعبه أمام المالية بكفر الزيات، بهدفين مقابل هدف، تقدم المالية أولا عن طريق محمد زيزو ثم تعادل أحمد معروف وسجل هدف الفوز عمرو مصطفي ليرتفع رصيد البلدية إلى 25 نقطة.

وفاز أبو قير للاسمدة برباعية دون مقابل علي الحمام سجل كارفالا هاتريك لأبو قير وأضاف هاني السيد الهدف الرابع.

وارتفع رصيد أبو قير إلى 29 نقطة وتوقف رصيد الحمام عند 20 نقطة.