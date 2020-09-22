قائمة الأهلي - عودة فتحي لمباراة نادي مصر وغياب الثلاثي الأساسي

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 18:31

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

أحمد فتحي - الأهلي - الإنتاج الحربي

عاد أحمد فتحي مدافع الأهلي للظهور في قائمة فريقه لمواجهة نادي مصر.

ويلعب الأهلي ضد نادي مصر غدا الأربعاء، ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري بملعب الكلية الحربية.

وغاب فتحي عن المباراة السابقة ضد مصر للمقاصة بسبب حصوله على طرد في مواجهة الاتحاد السكندري.

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كما انضم حارس فريق الشباب حمزة علاء لقائمة الفريق في ظل غياب علي لطفي لإصابته بفيروس كورونا.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود وحيد – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – أحمد الشيخ – عربي بدر – محمد فخري.

الهجوم: أليو بادجي – جونيور أجايي – مروان محسن.

ويغيب عن الأهلي الثلاثي الأساسي حمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وجيرالدو.

الأهلي بطل الدوري يتصدر الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما يأتي نادي مصر في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.

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