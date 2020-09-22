لا جازيتا ديللو سبورت: بالوتيلي يقترب من جنوى

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 18:29

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيلي - بريشيا

يقترب ماريو بالوتيلي من بدء تجربة جديدة في الدوري الإيطالي وستكون تلك المرة من بوابة جنوى.

ماريو بالوتيلي

النادي : بريشيا

جنوى

وحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية وشبكة "سبورت إيطاليا" فأن مينو رايولا وكيل المهاجم عرضه على النادي الجريفوني.

التقرير أوضح أن النادي كان مترددا في البداية، لكنه بدأ المفاوضات على بنود التعاقد.

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كما أضاف التقرير أن دانييلي فادجانو المدير الرياضي لجنوى سعى من قبل لضمه لبارما الموسم الماضي إبان فترة توليه المهمة، ويعمل حاليا على التعاقد معه.

وستمتد مدة التعاقد لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر.

وسينضم بالوتيلي لصفوف جنوى في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع بريشيا قبل نهاية الموسم الماضي.

ولم يلعب بالوتيلي البالغ 30 عاما لصفوف بريشيا منذ استئناف النشاط الرياضي في إيطاليا بسبب مشاكل مع إدارة النادي.

وضم جنوى الذي هرب من الهبوط في الجولة الأخيرة الموسم الماضي، كل من ميلان باديلي من لاتسيو ولينارت كريبوزا من أتالانتا وماتيا ديسترو في صفقة انتقال حر من بولونيا وفرانشيسكو كاساتا من ساسولو والمهاجم الشاب أندريا بينامونتي من إنتر مقابل 19 مليون يورو.

وبدأ النادي الجريفوني مشواره في الدوري الإيطالي الموسم الجاري بالفوز 4-1 على كروتوني.

جنوى ماريو بالوتيلي
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