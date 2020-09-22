رئيس الاتحاد السكندري الأسبق: أدعم المجلس الحالي وضرورة استمرار طلعت يوسف

يدعم حازم أبو هاشم رئيس الاتحاد السكندري الأسبق، مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمد مصيلحي ويطالب باستمرار طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق.

وتعرض طلعت يوسف للانتقادات خلال الفترة الماضية من الجمهور السكندري بسبب تراجع النتائج وعدم تحقيق الفوز.

وقال أبو هاشم لـ FilGoal.com: "أدعم قرار مجلس الإدارة الحالي بتجديد الثقة في طلعت يوسف واستمرار الجهاز الفني".

وتابع "أتمنى من مجلس الإدارة عدم الالتفات لما يثار من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح "الاتحاد حتى الآن في المركز الخامس وبعيد جدا عن مراكز الهبوط".

وشدد "طلعت يوسف منذ توليه المسؤولية أعلن أن هدفه التواجد في مركز متقدم وعدم المنافسة على الهبوط وهذا ما تحقق".

وأضاف "عند الاجتماع به بعد نهاية الموسم يجب تجديد الطموح بالتواجد في المربع الذهبي وعدم الاكتفاء بالمركز المتقدم أو الابتعاد عن دائرة الهبوط".

وأتم تصريحاته "إذا كان الطموح مثلما هو الموسم فهنا على الإدارة التدخل لرفع سقف الطموحات".