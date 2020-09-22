رئيس الاتحاد السكندري الأسبق: أدعم المجلس الحالي وضرورة استمرار طلعت يوسف

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 18:06

كتب : هاني العوضي

طلعت يوسف - الأهلي - الاتحاد السكندري

يدعم حازم أبو هاشم رئيس الاتحاد السكندري الأسبق، مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمد مصيلحي ويطالب باستمرار طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق.

وتعرض طلعت يوسف للانتقادات خلال الفترة الماضية من الجمهور السكندري بسبب تراجع النتائج وعدم تحقيق الفوز.

وقال أبو هاشم لـ FilGoal.com: "أدعم قرار مجلس الإدارة الحالي بتجديد الثقة في طلعت يوسف واستمرار الجهاز الفني".

أخبار متعلقة
الاتحاد السكندري يطلب نقل مواجهة إنبي إلى برج العرب اتحاد السلة لـ في الجول: مصر تستضيف تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: مهلة أمام الشناوي لسداد غرامة الزمالك أو التصعيد لـ فيفا المقاولون يخطف التعادل أمام الاتحاد في +90 ويفشل في إشعال صراع الوصافة

وتابع "أتمنى من مجلس الإدارة عدم الالتفات لما يثار من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح "الاتحاد حتى الآن في المركز الخامس وبعيد جدا عن مراكز الهبوط".

وشدد "طلعت يوسف منذ توليه المسؤولية أعلن أن هدفه التواجد في مركز متقدم وعدم المنافسة على الهبوط وهذا ما تحقق".

وأضاف "عند الاجتماع به بعد نهاية الموسم يجب تجديد الطموح بالتواجد في المربع الذهبي وعدم الاكتفاء بالمركز المتقدم أو الابتعاد عن دائرة الهبوط".

وأتم تصريحاته "إذا كان الطموح مثلما هو الموسم فهنا على الإدارة التدخل لرفع سقف الطموحات".

في الدوري الاتحاد السكندري طلعت يوسف
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي يحصد لقب كأس مصر للسيدات ويجمع الثنائية 2 دقيقة | رياضات أخرى
كالتشيو ميركاتو: وكيل ميليك يجتمع مع توتنام الأربعاء 10 دقيقة | أوروبا
رئيس أسوان لـ في الجول: لدينا عرض رسمي وحيد لأحد لاعبينا.. ولكن 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الزمالك ضد طنطا 24 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - أبو جبل يعود لحراسة المرمى وكاسونجو أساسي أمام طنطا 37 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل طنطا – رضا عبد العال يدفع بخماسي وسط أمام الزمالك 52 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - سيراميكا يحافظ على صدارة القاهرة.. وكراسي موسيقية في بحري 53 دقيقة | مصر
قائمة الأهلي - عودة فتحي لمباراة نادي مصر وغياب الثلاثي الأساسي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق 4 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة
قد ينال إعجابك