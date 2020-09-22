تأجيل مباراة توتنام كأس الرابطة بسبب حالات كورونا بين صفوف ليتون أورينت

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 16:16

كتب : FilGoal

ملعب توتنام

أعلنت رابطة الكرة الإنجليزية تأجيل مباراة توتنام أمام ليتون أورينت في الجولة الثالثة من كأس الرابطة والتي كانت ستقام مساء الثلاثاء.

ويأتي قرار الرابطة بعد اكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كوفيد 19 بين صفوف فريق الدرجة الثالثة (الرابعة في ترتيب الدوريات).

وتم تأجيل المباراة حتى إشعار آخر، وتم إغلاق ملعب النادي والتدريبات حتى إشعار آخر أيضا.

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وكان نادي توتنام قد دفع ثمن الفحوصات التي خضع لها الفريق.

ليتون أورينت اتجه ليخضع للفحوصات قبل مواجهة توتنام عقب التعادل بنتيجة 2-2 أمام مانسفيلد يوم السبت في الدوري.

ولم تعد أندية رابطة كرة القدم الإنجليزية ملزمة بالخضوع لفحوصات فيروس كورونا المستجد بشكل أسبوعي هذا الموسم على عكس الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه نادي توتنام نظيره شكينديا المقدوني في الدوري الأوروبي ثم يواجه نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.

وستقام الجولة الرابعة من كأس الرابطة يوم 28 سبتمبر المقبل، وسيواجه الفائز من هذه المباراة، الفائز من مباراة تشيلسي وبارنسلي.

في إنجلترا كأس الرابطة
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