إصابة مدافع أتليتكو مدريد بفيروس كورونا

أعلن نادي أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء إصابة لاعبه خوسيه ماريا خيمينيز بفيروس كورونا.

وتأتي إصابة لاعب أتليتكو مدريد في الأيام الأولى للموسم الجديد بالدوري الإسباني.

وأفاد النادي في بيان: "يؤكد أتليتكو مدريد إصابة لاعبه خوسيه ماريا خيمينيز بفيروس كورونا".

وتابع "سيخضع اللاعب لفترة العزل الصحي لمدة 10 أيام وفقا لبروتوكولات رابطة الدوري الإسباني والحكومة الإسبانية".

وأتم البيان "وفقا للبروتوكلات الجديدة مع انطلاق الموسم سيتدرب كل لاعب بمفرده خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن خيمينيز هو صاحب هدف فوز منتخب أوروجواي على المنتخب المصري بكأس العالم 2018.

كان دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد قد أصيب بفيروس كورونا هذا الشهر، قبل أن يتماثل للشفاء.

الموسم المنصرم توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.