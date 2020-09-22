ليكيب: أتليتكو يسعى للجمع بين كافاني وسواريز في خط هجومه

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 14:56

كتب : FilGoal

سواريز - كافاني - أوروجواي - البرتغال

وجه نادي أتليتكو مدريد اهتمامه لضم إدينسون كافاني الذي لا ينتمي لأي فريق بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان فريقه السابق. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقال التقرير إن أتليتكو يسعى لضم النجم الأوروجوياني بعدما اقترب من حسم صفقة ضم لويس سواريز مواطنه من برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن سواريز (33 عاما) يقترب من إتمام انتقاله إلى أتليتكو، وقد يزامل مواطنه وزميله في هجوم منتخب أوروجواي كافاني.

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وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد قالت في وقت سابق إن كافاني معروض على ريال مدريد.

ويتدرب كافاني حاليا في منزله بأوروجواي منتظرا حسم مستقبله.

ورحل كافاني عن باريس في يوليو الماضي بعدما انتهت مدة عقده مع الفريق الفرنسي.

ولعب كافاني لباليرمو ونابولي وارتدى شعار باريس لسبع سنوات.

وتوج كافاني بـ22 لقبا مع باريس وفاز بكأس إيطاليا مع نابولي وحصل على كوبا أمريكا 2011 مع أوروجواي.

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