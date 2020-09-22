تقرير: يونايتد يفاوض برشلونة لبحث إمكانية استعارة عثمان ديمبيلي.. "تم تحديد سعره"

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 13:38

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة - سلافيا براج

تواصل نادي مانشستر يونايتد مع نظيره برشلونة لسؤاله عن إمكانية ضم عثمان ديمبيلي جناح النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ريكورد" البريطانية.

وقال التقرير إن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق وليسا قريبين من التوصل إليه، ومازالت المفاوضات جارية.

كتيبة الشياطين الحمر كانت ترغب في استعارة الدولي الفرنسي هذا الموسم، لكن رد برشلونة كان واضحا، أن النادي يرغب في بيعه فقط، وحدد سعره بـ100 مليون يورو.

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وجاء حل وسطاء الصفقة، بأن يضم يونايتد ديمبيلي (23 عاما) على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في نهاية المدة.

إد وودوارد نائب المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد شارك في المفاوضات بين الناديين. وذلك وفقا للتقرير.

ديمبيلي انضم إلى برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2017 خلفا لنيمار الذي رحل إلى سان جيرمان.

النادي الكتالوني دفع وفقا للتقارير مبلغ 138 مليون يورو ويمتد عقد ديمبيلي الحالي مع برشلونة حتى صيف 2022.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة، لم يتمكن ديمبيلي من تقديم الإضافة المنشود بعدما شارك في 74 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 19 هدفا وصنع 17 آخرين.

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