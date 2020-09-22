ليكيب: زيدان أراد هذا الثلاثي في ريال مدريد لكن كورونا بدد طموحاته

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 13:14

كتب : FilGoal

زيدان

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد كان يطمح للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وإدواردو كامافينجا لاعب ستاد رين.

وأشارت إلى أن الفرنسي كان يخطط لانتداب اللاعبين الثلاثة لكن جائحة كورونا وتأثيرها الاقتصادي السلبي على الأندية حال دون ذلك.

لذلك لم يسع ريال مدريد بطل إسبانيا لانتداب أي لاعب في سوق الانتقالات الحالية.

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وكتبت ليكيب أن ريال مدريد سيسعى خلف مبابي وكامافينجا في الصيف المقبل، ولا يستبعد محاولة الحصول على بوجبا.

وتخلى ريال مدريد عن عدة لاعبين منهم أشرف حكيمي وجاريث بيل وسيرخيو ريجيلون وخاميس رودريجيز وألفونس أريولا وداني سيبايوس وبراهيم دياز وخيسوس باييخو.

واستهل الفريق حملة دفاعه عن لقب الدوري بتعادل سلبي ضد مضيفه ريال سوسييداد يوم الأحد.

ويحل رجال زيدان ضيوفا على ريال بيتيس يوم السبت.

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ريال مدريد مبابي بوجبا كامافينجا
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