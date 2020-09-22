المدعي العام في بروجيا يتهم سواريز بالحصول على الأسئلة قبل الخضوع لاختبار اللغة

نشر مكتب المدعي العام في بروجيا بيانا رسميا، أعلن من خلاله أن لويس سواريز نجم برشلونة حصل على الأسئلة قبل خضوعه لاختبار اللغة للحصول على جواز السفر الإيطالي قبل الانضمام إلى يوفنتوس، ما يعني الغش.

وجاء نص البيان الذي نشره موقع "توتو ميركاتو ويب" وكذلك شبكة "بي إن سبورتس" وغيرها كالتالي:

"خلال التحقيقات وجدنا أن لويس ألبيرتو سواريز دياز لاعب كرة القدم الأوروجوياني خضع لاختبار اللغة يوم 17 سبتمبر الماضي، ومن خلال نشاط التحقيقات، وجدنا أن المواضيع التي تمت مناقشتها في الاختبار والأسئلة تم الاتفاق عليها مسبقا بين اللاعب والممتحن".

"كما تم ترتيب درجات اللاعب حتى قبل خضوعه للاختبار، واليوم قامت الشرطة بمصادرة الوثائق في مكاتب الجامعة بهدف التأكيد على الجرم المذكور في البيان".

"كذلك كوثيقة ضمان للمعلومات لارتكاب الجريمة وحيثياتها".

ما الذي حدث؟

المهاجم البالغ 33 عاما كان قد وصل لمدينة بيروجيا الإيطالية يوم الخميس الماضي للخضوع لاختبار اللغة الإيطالية واجتازه بنجاح من أجل الحصول على جواز سفر إيطالي يمكنه من اللعب بقميص البيانكونيري.

سواريز قال في وقت سابق في تصريح مقتضب للغاية على سؤال صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أثناء مغادرته إيطاليا حول انضمامه ليوفنتوس "نعم من الممكن أن يتم الانتقال".

سواريز ربطته التقارير الإسبانية بإمكانية الانضمام لصفوف أتليتكو مدريد.

لكن يظل السؤال لماذا خضع سواريز لهذا الاختبار؟

مهاجم أوروجواي كان في طريقه ليوفنتوس الذي أكمل عدد اللاعبين الأجانب لديه في قائمته لذا كان يتعين على سواريز أن يُعامل معاملة اللاعب الإيطالي.

وتملك زوجة سواريز الجنسية الإيطالية وهو ما يتيح له فرصة الحصول على جواز سفر إيطالي بشرط إتقان اللغة الإيطالية.

وتنص اللوائح الإيطالية على أن لكل فريق حق ضم 12 لاعبا أجنبيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

ولعب سواريز بقميص برشلونة في 283 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 198 هدفا وصنع 109 آخرين.

لكن وفي تطور مفاجئ، لم ينضم سواريز إلى يوفنتوس، بل واتجه النادي الإيطالي لضم ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد الذي وصل فعليا إلى إيطاليا في وقت سابق.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة سامبدوريا في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي والتي فاز بها فريقه بنتيجة 3-0: "سيمر وقت طويل من أجل أن يحصل سواريز على جواز سفره، لذلك من الصعب أن يكون مهاجم يوفنتوس".