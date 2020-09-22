رسميا - إنتر يعلن ضم فيدال

أعلن نادي إنتر ميلان رسميا ضم أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة بعقد يمتد لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث، في صفقة انتقال مجانية.

أرتورو فيدال النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن برشلونة طلب مليون يورو للتخلي عن خدمات لاعبه الدولي التشيلي، لكن الصفقة تمت مجانية.

وعوضا عن الحصول على قيمة للصفقة، سيحصل برشلونة على مبلغ مليون يورو لكن كإضافات مرتبطة بالأداء، ما يعني أن الصفقة مجانية، لكن النادي الإسباني قد يحصل على دفعات مادية مرتبطة بأداء ومشاركات النجم التشيلي.

واجتاز اللاعب صاحب الـ33 عاما الفحص الطبي في إنتر يوم الإثنين.

وينضم فيدال إلى إنتر ميلان بطلب من المدرب أنطونيو كونتي الذي درّبه من قبل في يوفنتوس.

فيدال (33 عاما) انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 18 مليون يورو.

وشارك فيدال في 96 مباراة مع برشلونة، سجّل خلالها 11 هدفا، وصنع 10 أهداف.

وسبق لـ فيدال اللعب لـ كولو كولو في تشيلي، قبل أن ينتقل إلى أوروبا من بوابة باير ليفركوزن.

وقضى فيدال فترة ناجحة مع يوفنتوس بين 2011 و2015، ثم رحل ليواصل النجاحات بقميص بايرن ميونيخ.