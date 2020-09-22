مواعيد مباريات الثلاثاء 22 سبتمبر.. الزمالك يواجه طنطا ومانشستر يونايتد يلعب في الكأس

يواجه الزمالك ضيفه طنطا ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز في الثامنة مساء على قناة "أون تايم سبورتس 1" بتعليق حاتم بطيشة.

ويستضيف ليتون أورينت نظيره توتنام هوتسبر ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك في السابعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويواجه وست بروميتش ألبيون الذي يلعب له الدولي المصري أحمد حجازي أمام برينتفورد في الثامنة مساء، وفي الثامنة والنصف يواجه وست هام يونايتد نظيره هال سيتي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على لوتن تاون في التاسعة والربع مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

وتقام عدد من المباريات ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري الدرجة الثانية لمجموعتي القاهرة وبحري، صراع التأهل محتدم على أشده في القاهرة بين سيراميكا كليوباترا والداخلية وبتروجيت، مع بعض المحاولات من منتخب السويس للمنافسة.

سيراميكا كليوباترا يواجه كوكولا في الثالثة والنصف، ومنتخب السويس يحل ضيفا على الداخلية وبتروجت يستضيف الترسانة في نفس الموعد.

أما مجموعة بحري فالصراع بين ألعاب دمنهور وغزل المحلة وفاركو والمنصورة على أشده.

المنصورة يواجه فاركو في الثالثة والنصف وألعاب دمنهور يواجه دكرنس في نفس الموعد وغزل المحلة يحل ضيفا على الرجاء.

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