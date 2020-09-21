خبر في الجول – الإيطالي تراميزاني هو منافس كالديرون على تدريب الزمالك

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 23:40

كتب : FilGoal

باولو تراميزاني - الزمالك

مازال بحث الزمالك عن مدرب جديد يخلف باتريس كارتيرون مستمرا ويكشف FilGoal.com اسم المدرب الإيطالي المرشح لقيادة الفريق مع الأرجنتيني جابرييل كالديرون.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باولو تراميزاني المدير الفني لسيون السويسري لأبويل نيقوصيا القبرصي السابق هو المرشح الثاني لقيادة الزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن في وقت سابق وجود مدرب إيطالي ضمن قائمة المرشحين لمنافسة كالديرون على تدريب الفريق.

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وقال مرتضى: "الآن نحن نفاضل بين اسمين آخرين. كالديرون ومدرب إيطالي آخر".

واستمر "اللجنة المسؤولة ستجتمع اليوم في منزلي وسنفاضل بين الثنائي وبعدها سنعلن اسم المدرب الجديد".

وأتم "الثنائي مميز وناجح وسنحسم اسم المدرب الجديد لـ الزمالك اليوم".

Tanti auguri a Paolo Tramezzani | News

من هو باولو تراميزاني؟

صاحب الـ50 عاما بدأ مسيرته الكروية في نادي براتو وكان يلعب كمدافع في إيطاليا وانتقل منه إلى كوسينزا كالتشيو ثم لوكيزي.

وجاءت الخطوة الأبرز في مسيرته حينما انضم لإنتر ميلان في عام 1992 ولكنه لم يمكث مع النيراتزوي سوى موسما وحيدا.

وبعد ذلك انتقل إلى فينيسيا ثم تشيزينا ثم بياتشينزا إلى أن جاء أبرز انتقال له في عام 1998 حينما انتقل للدوري الإيطالي عن طريق توتنام.

ولكنه لم يشترك كثيرا مع سبيرز خلال عامين ليعود إلى إيطاليا عن طريق بيستويسي ثم بياتشينزا مجددا وأخيرا أتالانتا حتى اعتزل عام 2004.

ولم يرتد تراميزاني قميص المنتخب الإيطالي أبدا خلال مسيرته ولا حتى في المراحل السنية المختلفة.

والملاحظ في مسيرته الكروية أنه لم يمكث في فريق لأكثر من ثلاث سنوات.

مسيرته التدريبية

بدأ تراميزاني مسيرته التدريبية عام 2011 حينما عمل كمساعد لمواطنه الإيطالي جياني دي بياسي في تدريب منتخب ألبانيا.

وساهم معه في تأهل منتخب ألبانيا لأول مرة في تاريخه إلى يورو 2016.

وفي ديسمبر من عام 2016 اتخذ تراميزاني خطوة هامة في مسيرته التدريبية بعدما أصبح مدربا لنادي لوجانو السويسري الذي لم يمكث معه سوى ستة أشهر فقط.

وبعد ذلك وفي شهر يونيو من عام 2017 انتقل إلى تدريب سيون السويسري قبل أن تتم إقالتها في شهر أكتوبر بسبب اهتزاز النتائج.

ظل المدرب الإيطالي بلا عمل لمدة عام قبل أن ينتقل إلى قبرص لتدريب أبويل نيقوصيا وقاده للفوز بلقب الدوري والتأهل لننهائي الكأس قبل الهزيمة بهدفين دون رد.

وفي الموسم التالي وبسبب الهزيمة في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا أقيل تراميزاني من تدريب أبويل.

وتعاقد بعد ذلك مع نادي ليفورنو المتواجد في الدرجة الثانية في الدوري الإيطالي ولكنه أقيل بعد سبع مباريات لسوء النتائج.

وفي يونيو من العام الجاري عاد لتدريب سيون السويسري لولاية ثانية قبل الرحيل عنه في أغسطس حيث خلفه مواطنه فابيو جروسو.

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