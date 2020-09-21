سموحة يقتل المصري في الوقت الضائع.. والطلائع يزيد معاناة دجلة

استغل سموحة اللحظات الحرجة في شوطي مباراته ضد المصري ليسجل هدفين في كلا الشوطين ليقتل بهما منافسه.

وفاز سموحة على المصري اليوم الإثنين في ملعب برج العرب بهدفين دون رد في الجولة 28 من الدوري.

سجل صلاح محسن الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني وبعد عدة تمريرات داخل منطقة الجزاء سجل ناصر ماهر الهدف الثاني بتسديدة زاحفة ليقتل اللقاء كليا ويمنع أي فرصة لإدراك التعادل.

ومنذ تولي أحمد سامي مهمة تدريب سموحة خلفا لحمادة صدقي فاز الفريق السكندري مرتين وتعادل في لقاء وحيد.

فيما تعد هذه هي الهزيمة الثانية لعلي ماهر مدرب المصري بعدما خسر من المقاولون العرب.

ومنذ تولي علي ماهر المسؤولية خلفا لطارق العشري فاز مرتين وتعادل وخسر في مثلهما.

بتلك النتيجة وصل رصيد سموحة إلى 39 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب.

أما المصري فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الـ13 وله مباراتين مؤجلتين.

طلائع الجيش X وادي دجلة

وفي ملعب جهاز الرياضة العسكري فاز طلائع الجيش على وادي دجلة بهدف دون رد ليزيد معاناة الأخير في صراع الهبوط.

سجل هدف المباراة الوحيد عمرو جمال في الدقيقة 39 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الطلائع إلى 33 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.

فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 والذي يودي بصاحبه للهبوط في نهاية الموسم.

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