بديل مارتينيز وصل.. رسميا - أرسنال يضم حارس ديجون الفرنسي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي بشكل رسمي تعاقده مع الأيسلندي أليكس رونارسون حارس مرمى ديجون الفرنسي.

رونار رونارسون النادي : ديجون أرسنال

التعاقد مع رونارسون جاء لتعويض الأرجنتيني إيمي مارتينيز الذي انتقل إلى أستون فيلا.

رونارسون صاحب الـ 25 عاما وقع على عقد لمدة 4 سنوات مع أرسنال، وسيظهر بالقميص رقم 13.

الألماني بيرند لينو هو الحارس الأساسي لـ أرسنال، والآن يستعد رونارسون ليكون بديلا لـ لينو، إلى جانب مشاركته في مباريات الكأس.

Welcome to The Arsenal, Alex Runarsson 🔴 👋 @runaralex — Arsenal (@Arsenal) September 21, 2020

وتحدث أليكس عن انتقاله لـ أرسنال، قائلا: "أنا سعيد للغاية وفخور جدا بانضمامي لـ أرسنال".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي للنادي "يا له من يوم ضخم وعظيم لي ولأسرتي. لا يمكنني الانتظار لأبدأ مشواري مع الفريق".

وتابع "أرسنال واحد من أكبر الفرق في العالم، الفريق حقق لقب الدوري 13 مرة والكأس 14 مرة. هو فريق كبير وأعلم أنني ينتظرني الكثير من العمل الجاد".

وأتم "ولكني جاهز لإعطاء كل ما لدي للحصول على كم كبير من دقائق اللعب".

The newest member of our family 🔏 pic.twitter.com/0t4MLn1Kxm — Arsenal (@Arsenal) September 21, 2020

وعقب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على صفقة رونارسون، قائلا: "نريد خلق منافسة على مركز حراسة المرمى. ونتطلع إلى رؤية ما سيقدمه أليكس معنا".

أليكس الذي يصف نفسه بـ "الحارس العصري" بسبب قدرته على اللعب بشكل جيد بقدميه، كلف خزائن أرسنال مليون جنيه إسترليني، وفقا للتقارير الإنجليزية.

ولعب رونارسون لعب 45 مباراة بقميص ديجون الفرنسي واهتزت شباكه 78 مرة.

على المستوى الدولي، شارك رونارسون في 5 مباريات مع منتخب أيسلندا واستقبلت شباكه 8 أهداف.