الدوري الـ 42 - علي معلول.. ظهير يرتدي ثوب صانع الألعاب

84 مباراة في الدوري المصري ولا زال علي معلول يثبت أنه ضمن أبرز المحترفين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في المسابقة عبر تاريخها.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

التونسي البالغ 30 عاما ساهم في هيمنة الأهلي على لقب الدوري خلال المواسم الأربعة التي ارتدى خلالها قميص الفريق.

المحللون في الدوري المصري أوضحوا لـFilGoal.com مدى أهمية أدوار معلول هذا الموسم كونه أحد الركائز الأساسية في الفريق.

وقال سمير كمونة مدافع الأهلي السابق لـFilGoal.com: "علي معلول هو أهم لاعب في تشكيل فايلر، وأصبح العامل الأبرز في انتصارات الفريق وصاحب العقل والشخصية داخل الملعب، كذلك سجل وصنع الكثير من الأهداف ومنح الأهلي قوة كبيرة".

فيما قال أسامة عرابي مدرب الأهلي السابق لـFilGoal.com: "معلول من أكثر اللاعبين تميزا في الفريق، وكذلك أحد الهدافين واستطاع صناعة الكثير من الأهداف لزملائه".

ما قاله المحللون لـFilGoal.com يعني أننا أمام ظهير يرتدي ثوب صانع الألعاب وهو ما تثبته الأرقام بشكل واضح.

لعب معلول حتى الآن بعد مرور 28 جولة، 22 مباراة وغاب عن 6، وظهر خلال 2079 دقيقة مسجلا 5 أهداف وصنع 6 لزملائه.

أداء معلول لم يقل عما قدمه الموسم المنصرم بالدوري والذي كان خلاله النجم الأول في الفريق بعدما سجل 8 وصنع 7 في 26 مباراة وهو الموسم الأفضل له رقميا.

أهداف معلول الخمسة هذا الموسم جاءت بواقع 4 أهداف من ركلات جزاء وهدف من ركلة ثابتة، الأبرز أنه عندما يسجل لا يخسر الأهلي ويخرج الفريق بشباك نظيفة.

ليأتي التونسي في المركز الثاني بترتيب هدافي الفريق بعد وليد سليمان صاحب الـ 8 أهداف وبالتساوي مع مع جونيور أجايي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومروان محسن وهو صاحب أقل عددا من التسديدات برصيد 19 تسديدة مقارنة بالرباعي.

على مستوى صناعة الأهداف، فمعلول يتساوى مع محمد مجدي أفشة في صناعة الفرص المحققة للتسجيل برصيد 50 فرصة وكلاهما في صدارة ترتيب أكثر صناعة الأهداف للفريق برصيد 6 أهداف.

وما يؤكد اعتماد الفريق على الجهة اليسرى في وجوده فهو أكثر لاعب تمريرا في المباريات برصيد 1396 تمريرة ودقة تمرير تبلغ 73%.

وثاني أكثر لاعب استلاما للكرة بعد أفشة برصيد 938.

هجوميا أرسل معلول 208 عرضية -111 منها من لعب مفتوح- منها 53 صحيحة فقط بنسبة دقة 25%

واستعاد الكرة في 225 موقف، وفي 17 مباراة خرج فيها الفريق بشباك نظيفة، وفقد الكرة في 49 موقف كأكثر مدافع في الفريق فقدانا للكرة.