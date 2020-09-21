انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (1) (0) شيفيلد.. فوز الفيلانز

يستقبل أستون فيلا نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب فيلا بارك في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، مباراة يبدأها المصري محمود تريزيجيه أساسيا.

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نهاية المباراة

ق.63 جووول أول لـ أستون فيلا برأسية كونسا بعد تمريرة رأسية من زميله تايرون مينجز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+49 عرضية من هوريهان يتابعها تريزيجيه على القائم البعيد لكنها تمر بعيدة عن المرمى وينتهي معها الشوط الأول

ق.36 جون لوندسترام يهدر ركلة جزاء بعد تصدي إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا

ق.33 ركلة جزاء لـ شيفيلد بعد عرقلة ماتيو تارجت لـ باشام لاعب شيفيلد

ق.12 بطاقة حمراء لـ إيجان قائد شيفيلد بعد منعه واتكينز من الانفراد بالمرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل