الاتحاد السكندري يطلب نقل مواجهة إنبي إلى برج العرب

طلب الاتحاد السكندري من لجنة المسابقات نقل مباراته المقبلة ضد إنبي من استاد الإسكندرية إلى ملعب برج العرب.

ويلتقي الاتحاد مع إنبي يوم الجمعة المقبلة في الجولة 29 من الدوري.

وقال عبد الجليل إمام مدير الكرة في الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "طلبنا من لجنة المسابقات نقل المباراة إلى برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية".

وبسؤاله عن السبب قال: "اللاعبون يشعرون بأريحية أكثر في برج العرب وأن النتائج تتحسن حينما نلعب هناك".

وأتم "لجنة المسابقات طلبت منا الحصول على موافقات سلطات الأمن ونعمل على ذلك حاليا".

ومنذ استئناف الدوري خاض الاتحاد في ملعب برج العرب 4 مباريات تعادل فيهم جميعا.

وخاض مباراتين في استاد الإسكندرية هُزم في واحدة وتعادل في الأخرى.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول الترتيب بـ38 نقطة بعدما خاض 27 لقاء.