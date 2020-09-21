مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نشعر بالقلق ولكن لسنا خائفين

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 18:04

كتب : ياسر الشريف

الأهلي - الإسماعيلي

قال أحمد العجوز المدرب العام للإسماعيلي إن فريقه كان الأفضل خلال لقاء إنبي رغم الهزيمة التي تلقاها.

وهُزم الإسماعيلي اليوم الإثنين أمام إنبي بهدف دون رد في الجولة 28 من الدوري في المباراة التي أقيمت في ملعب بتروسبورت.

وتحدث أحمد العجوز لـFilGoal.com قائلا: "إنبي استغل الفرصة الوحيدة التي أتيحت له في المباراة وسوف نستمر في العمل وعلاج الأخطاء".

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وأضاف "سنقدم مردودا أفضل في المباريات المقبلة خاصة أن الأداء يتحسن من مباراة لأخرى".

وأكمل "نشعر بالقلق من توالي النتائج السلبية مؤخرا لكننا لسنا خائفين وسوف نعبر بالفريق من الأزمة التي يمر بها في الموسم الحالي".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ12 بـ31 نقطة بعدما خاض 27 لقاء.

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