محمد شريف يواصل التسجيل.. هداف إنبي يقود فريقه للفوز أمام الإسماعيلي

تبديلان أجراهما حلمي طولان في الشوط الثاني، ليصنع أحدهما الهدف والآخر سجله، إنبي نجح في الفوز بنتيجة 1-0 أمام ضيفه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

محمود غالي ومحمد شريف شاركا كبديلين في الشوط الثاني، ليمرر الأول الكرة والثاني يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 88 ليفوز الفريق البترولي باللقاء.

الإٍسماعيلي لم يحقق أي انتصار منذ انتصاره في الجولة الـ25 أمام نادي مصر برباعية، إذ أنه خسر من الأهلي وتعادل مع المقاولون العرب وخسر من إنبي.

وشهد الشوط الأول اقتراب إنبي من التسجيل مرتين في أقل من دقيقة، في الدقيقة 23 حينما تسلم أحمد علي تمريرة رائعة من عمر فتحي ثم راوغ محمد فوزي وسدد لكنه سددها في الشباك. وفي الدقيقة التالية، سدد عبد الرحمن عامر تسديدة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها فوزي على مرتين.

وحرم القائم الإسماعيلي من هدف محقق، بعد أن أرسل أسامة إبراهيم عرضية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بين شوطي المباراة، قابلها همام طارق بتسديدة مباشرة لكنها ارتدت من القائم الأيسر.

وتوغل بيكيت سيلفا داخل منطقة جزاء إنبي في الدقيقة 66 وسدد بقوة لكن تصدى لها الحارس محمود جاد ببراعة ثم شتت الدفاع الكرة.

وسجل محمد شريف هدفا في الدقيقة 70 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

غالي أرسل التمريرة البينية الرائعة في الدقيقة 88 من بين المدافعين وصلت إلى شريف الذي سدد الكرة من فوق الحارس محمد فوزي بشكل متميز.

إنبي حقق انتصاره التاسع هذا الموسم، ويعد هذا هو الانتصار الأول لإنبي أمام الإسماعيلي منذ الجولة الـ25 في موسم 2017-2018.

كما أن تلك هي الخسارة الـ12 للإسماعيلي في الدوري هذا الموسم.

ورفع إنبي رصيده من النقاط إلى 38 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 31 نقطة في المركز الـ11.

ويعد هذا هو الهدف الثالث على التوالي لمحمد شريف بعدما كان قد انقطع عن التسجيل مع إنبي لـ9 مباريات.

شريف صاحب الـ24 عاما سجل 12 هدفا في الدوري خلال 26 مباراة خاضها بقميص النادي البترولي.