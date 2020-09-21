انتهت – سموحة (2) - (0) المصري.. طلائع الجيش (1) - (0) دجلة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 17:18

كتب : FilGoal

سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سموحة والمصري، طلائع الجيش ووادي دجلة في الجولة 28 من الدوري.

سموحة X المصري

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نهاية المباراة بانتصار سموحة بهدفين دون رد.

ق90+1: جووول ناصر ماهر يسجل هدفا ثانيا لسموحة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بهدف دون رد.

ق45+1: جووول صلاح محسن يسجل الهدف الأول لسموحة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

طلائع الجيش X وادي دجلة

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نهاية المباراة بانتصار طلائع الجيش بهدف دون رد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش بهدف دون رد.

ق39: جووول عمرو جمال يسجل الهدف الأول للطلائع في شباك دجلة.

انطلاق المباراة.

سموحة المصري طلائع الجيش وادي دجلة في الدوري
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