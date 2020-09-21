زيدان يوضح سبب عدم الدفع بمهاجم صريح بجوار بنزيمة أمام سوسيداد

أوضح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أسباب عدم الدفع بمهاجم صريح بجوار كريم بنزيمة في لقاء ريال سوسيداد رغم أن الفريق لم يسجل.

وبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بتعادل سلبي أمام ريال سوسيداد ضمن مباريات الجولة الثانية.

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم نغير خطة اللعب فالوضع كان معقدا لأنه حين يمكنك تغيير رأس الحربة، عليك وضع مهاجمَين وذلك كان سيغير الخطة ولم أكن أريد ذلك".

وأضاف المدرب الفرنسي "كان يجب وضع لاعبين في الجناحين وهذا ما فعلناه".

وأكمل "سيطرنا جيداً على مجريات اللقاء في البداية، حصلنا على فرصتين أو 3، وكانت الحالة البدنية للاعبين جيدة".

وأردف حامل لقب الدوري الإسباني "إنها مباراتنا الأولى في الدوري وسنتحسن تدريجيا".

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللقاء لكن الفاعلية الهجومية لم تكن بالشكل المطلوب للملكي.

وتابع زيزو "نحن سعداء بالمباراة. بشكل عام، قدمنا أداءً جيداً، لكننا افتقرنا للحسم في المناطق الأمامية ولاسيما عندما حصلنا على الفرص".

وأتم "لعبنا بشكل جيد في الدقائق الـ40 الأولى ولم نصنع فرصاً في الشوط الثاني، ولكن بشكل عام يمكننا أن نكون سعداء بما قمنا به".

وكان ريال مدريد قد تم تأجيل مباراة الجولة الأولى له أمام خيتافي بسبب مشاركته المتأخرة في دوري أبطال أوروبا.

الميرينجي يستعد لمواجهة ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الثالثة مساء السبت المقبل.

ولم يلعب برشلونة مباراتي الجولتين الأولى والثانية بسبب وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويفتتح الفريق الكتالوني مبارياته أمام فياريال مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة.