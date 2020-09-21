لشبونة يطلق اسم كريستيانو رونالدو على أكاديمية النادي

أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي عن تسمية أكاديمية النادي باسم كريستيانو رونالدو الذي بدأت مسيرته من النادي.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وكشف النادي في بيان رسمي: "إنه لشرف عظيم أن يعل النادي تغيير اسم الأكاديمية إلى كريستيانو رونالدو".

وتابع "الابن الذي انطلق من هنا وصنع رونالدو اسمه الآن وأصبح أفضل لاعب برتغالي على مر العصور وأفضل لاعب في العالم الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات وبطل أمم أوروبا".

انضم رونالدو إلى لشبونة في 1997 عن عمر يناهز 12 عاما، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 2002 أمام إنتر وعمره 17 عاما.

وأشار البيان إلى أن إطلاق اسم رونالدو على الأكاديمية لتخليد اسم أعظم رمز ليكون مصدر إلهام يتبعه جميع المواهب الشابة.

وتوجه النادي بالتهنئة لرونالدو على مسيرته بالكامل وما حققه حتى الآن.