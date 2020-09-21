ماركا: كافاني معروض على ريال مدريد

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 15:37

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - باريس سان جيرمان

عُرض اسم إدينسون كافاني على ريال مدريد لبحث إمكانية ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن المهاجم المتاح مجانا خلال السوق الصيفية الجارية بعد نهاية عقده مع سان جيرمان، تم عرضه على ريال مدريد وبدأ اسمه في الظهور في أروقة النادي بعد تعادل ريال مدريد سلبيا مع ريال سوسيداد في افتتاحية مشواره بالدوري الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن على الرغم من راتبه الكبير والذي يقدر بحوالي 7 ملايين يورو في العام، إلا أن احتمالية ضمه دون صرف أي مال إضافي تجعل ريال مدريد يفكر في ضمه كخيار متاح.

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وأوضح التقرير أن أندية يوفنتوس وروما وجريميو وبنفيكا وأتليتكو مدريد جميعهم تحدثوا مع كافاني وومثليه وشقيقه منذ رحيله عن باريس سان جيرمان.

ويتدرب كافاني حاليا في منزله بأوروجواي منتظرا حسم مستقبله.

ورحل كافاني عن باريس في يوليو الماضي بعدما انتهت مدة عقده مع الفريق الفرنسي.

ولعب كافاني لباليرمو ونابولي وارتدى شعار باريس لسبع سنوات.

وتوج كافاني بـ22 لقبا مع باريس وفاز بكأس إيطاليا مع نابولي وحصل على كوبا أمريكا 2011 مع أوروجواي.

في إسبانيا سوق الانتقالات
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